Похоже, рецепт спасения компании найден - это встроенная платная реклама (кто бы мог подумать?). Главные руководители стримингового гиганта не желают признавать свои ошибки, но рынок обмануть сложно - уже потеряно 40 млрд долларов капитализации и это не предел.

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Функционеры Netflix были заранее ознакомлены с катастрофической ситуацией в компании и успели разработать некий план мероприятий, способный хоть как-то исправить финансовое положение некогда мирового гиганта стриминга.

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Так, придуман рецепт, который, по мнению главарей Netflix, позволит заработать еще больше – очень скоро появится «отросток от Netflix», который предложит низкие цены на контент тем, кто «терпимо» относится к встроенной рекламе.

Если по прогнозам почти 3 миллиона «платников» покинут платформу до конца года из-за спорного контента и ухода из России, то кажется сомнительной идея привлечь новых «адептов», сделав, по сути, «еще один YouTube» с рекламой.

На запуск «нового-старого» Нетфликса потребуется, как минимум, год или два. Сможет ли компания оставаться прибыльной все это время – большой вопрос.

При этом на Нефликс давят и конкуренты, которые с радостью заберут еще больше подписчиков у стриминга, уже сейчас начиная предлагать льготы на подключения абонентов, готовых расстаться с Netflix.

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