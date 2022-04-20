Функционеры Netflix были заранее ознакомлены с катастрофической ситуацией в компании и успели разработать некий план мероприятий, способный хоть как-то исправить финансовое положение некогда мирового гиганта стриминга.
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Так, придуман рецепт, который, по мнению главарей Netflix, позволит заработать еще больше – очень скоро появится «отросток от Netflix», который предложит низкие цены на контент тем, кто «терпимо» относится к встроенной рекламе.
Если по прогнозам почти 3 миллиона «платников» покинут платформу до конца года из-за спорного контента и ухода из России, то кажется сомнительной идея привлечь новых «адептов», сделав, по сути, «еще один YouTube» с рекламой.
На запуск «нового-старого» Нетфликса потребуется, как минимум, год или два. Сможет ли компания оставаться прибыльной все это время – большой вопрос.
При этом на Нефликс давят и конкуренты, которые с радостью заберут еще больше подписчиков у стриминга, уже сейчас начиная предлагать льготы на подключения абонентов, готовых расстаться с Netflix.