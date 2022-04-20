Сегодня компанию Netflix серьёзно лихорадит.
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Накануне был опубликован отчёт о финансовых результатах компании за последнее время. Из этого отчёта следует, что, впервые за 10 лет работы видеостримингового гиганта, Netflix потерял более 200.000 подписчиков за квартал.
Конечно, такие результаты можно отчасти объяснить уходом Netflix из России в одностороннем порядке. Но дело не только в этом. Многие пользователи считают, что уход подписчиков с Нетфликса связан, прежде всего, с чрезмерным увлечением так называемой «woke-культурой».
То есть слишком много продюсеры уделяют внимания вопросам расы и социального равенства, вопросам гендера (вернее, мульти-гендера) и так далее.
Даже Илон Маск, комментируя политику Hетфликс, заявил, что «woke-культура» это величайшая угроза всей цивилизации.
По разным оценкам, после официального ухода Netflix из России, сервис уже потерял почти 700.000 подписчиков (это не считая «свежих» данных из отчета).
В компании заявляют, что совсем скоро они прогнозируют уход с площадки более 2 млн человек. Сейчас акции Нетфликс потеряли уже 27% своей стоимости и вернулись на уровень 2017 года, одна бумага Netflix сейчас стоит меньше 260 долларов и падение продолжается.