«Счастливые» обладатели новейших новых ПК Apple, построенных на платформе процессора М1, жалуются в сети на крайне низкую скорость передачи информации на внешние устройства, чаще всего нарекания касаются записи информации на подключенные внешние накопители данных (SSD-диски и «флешки»).
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Оказывается, что большинство портов стандарта Thunderbolt 4 не работают даже в режиме USB 3.1 Gen 2, так что о максимальной проектной скорости интерфейса в 10 Гигабит за секунду стоит забыть сразу.
Пользователи сети стали сравнивать модели предыдущих поколений Apple (например, MacBook Pro M1 Max образца 2021 года) и супер новинку, Mac Studio M1 Max образца 2022 года. И выяснилось, что практические скорости передачи новых ПК действительно не соответствуют стандарту USB 3.1 Gen 2.
То есть остается лишь одна опция, способная хоть как-то скрасить разочарование – порты передней панели Mac Studio Max, которые работают четко согласно спецификации.