Всем, кто интересуется электроникой, и, в частности, системами хранения информации, давно известно, что Samsung, в отличие от большинства мировых компаний, давно и успешно развивает своё независимое направление твердотельных устройств для хранения информации.
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Компания сама разрабатывает контроллеры памяти всех популярных мировых стандартов, сама их производит, сама занимается их настройкой и тестированием. В целом, для многих именно Samsung - мировой лидер сегмента.
Вчера появились первые тизеры нового SSD, который станет самым защищенных накопителем корейцев за все время.
Супер-укрепленный корпус, порт USB Type-C и всего один диод-индикатор – что еще нужно для идеального SSD?
Производитель тут же оговаривается что все выпускаемые фирмой диски – качественные и прочные, ну а эти – особенно, для специальных задач подойдут идеально.
При падении с 3 метров не пострадают, индустриальные стандарты по температурам поддерживают и вообще не имеют недостатков. Прекрасная модель для апокалипсиса.