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Армия США готовится списать почти 20% своего парка самолетов
На место почти 1500 машин, "устаревших для современной войны", будет куплено всего 480 новых самолетов, в целом же авиапарк ВВС и Нацгвардии уменьшится сразу почти на 20%.
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Похоже, что военный бюджет будущей пятилетки в Америке решили формировать на основе несколько иных принципов.

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Пока что речь идёт о воздушных силах США. Так, американский сенатор, госпожа Фишер, заявила, что в течение ближайших 5 лет будет запущен проект по списанию почти полутора тысяч самолётов армии США, которые, по мнению военных экспертов Америки, устарели для применения в качестве оружия в современной войне.

На их место будет приобретено всего около 500 новых моделей. Таким образом, общее количество боевых американских самолётов сократиться сразу на 1000 машин, при этом, по последним данным, общее количество самолётов в составе ВВС и Нацгвардии США составляет пять с половиной тысяч единиц.

Женщина-сенатор не уточняет, о каком классе машин идёт речь, скорее всего, будут списаны истребители и бомбардировщики, а также транспортники. Что конкретно произойдет со списанной техникой – тоже неизвестно, возможно она пополнит коллекцию знаменитого кладбища самолетов в пустыне Мохавэ или будет передана третьим странам.

Сокращение почти 20% самолетного армейского парка может свидетельствовать о том, что в будущем военный бюджет будет потрачен на иные виды вооружений.

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#ввс #ввс сша #нацгвардия
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