Уже в мае российские пользователи стриминговой платформы от «Мегафон» смогут рассчитывать на значительное увеличение количества действительно качественного контента. Произойдет слияние с известным в РФ онлайн-киноплатформером «Start».
реклама
Это своего рода русский ответ на уход с рынка крупных зарубежных конкурентов. На новом портале будут доступны все нынешние и будущие премьеры «Start», начнется вещание большого глобального телевизионного пакета, а количество зарубежных фильмов и сериалов обещают увеличить кратно.
Ранее компания «Мегафон» владела половиной от 100% доли в киносервисе «Start» и намерено разводила два бренда по разной аудитории, теперь же не до жиру – нужно укрупнять и консолидировать бизнес. В 2021 году «Start» занял почти 8% рынка видеоконтента в РФ и заработал рекордные 44 миллиарда рублей.
Конечно, это случилось благодаря супер популярным проектам (среди них – «Вампиры средней полосы», «Контейнер», «Медиатор» и масса ситкомов).
Обещают, что для абонентов «Мегафон» переход на «Start» будет организован по льготным подпискам со значительными скидками, выгодные предложение ждут и новых юзеров, готовых ориентироваться на российский видеохостинг.