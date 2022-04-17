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«Мегафон» и онлайн-кинотеатр «Start» сливаются в один российский стриминг-гигант
Компания "Мегафон" стремится занять нишу зарубежных сервисов Netflix и AppleTV путем создания гигантского стримингового вещательного ресурса на основе онлайн-кинотеатра "Start"
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Уже в мае российские пользователи стриминговой платформы от «Мегафон» смогут рассчитывать на значительное увеличение количества действительно качественного контента. Произойдет слияние с известным в РФ онлайн-киноплатформером «Start».

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Это своего рода русский ответ на уход с рынка крупных зарубежных конкурентов. На новом портале будут доступны все нынешние и будущие премьеры «Start», начнется вещание большого глобального телевизионного пакета, а количество зарубежных фильмов и сериалов обещают увеличить кратно.

Ранее компания «Мегафон» владела половиной от 100% доли в киносервисе «Start» и намерено разводила два бренда по разной аудитории, теперь же не до жиру – нужно укрупнять и консолидировать бизнес. В 2021 году «Start» занял почти 8% рынка видеоконтента в РФ и заработал рекордные 44 миллиарда рублей.

Конечно, это случилось благодаря супер популярным проектам (среди них – «Вампиры средней полосы», «Контейнер», «Медиатор» и масса ситкомов).

Обещают, что для абонентов «Мегафон» переход на «Start» будет организован по льготным подпискам со значительными скидками, выгодные предложение ждут и новых юзеров, готовых ориентироваться на российский видеохостинг.

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