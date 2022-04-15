Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
В новую Need for Speed добавят аниме-стиль японских комиксов
Столь необычные изменения игрового мира направлены на привлечение молодой аудитории, но вот как отнесутся к ним почитатели "классических" гонок NFS - вопрос открытый
анонсы и реклама
Несколько RTX 3050 за 50 тр в Регарде
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

Совсем недавно будущее серии игр NFS было довольно туманным, но вот стали происходить первые неофициальные «утечки». Так, осведомленные источники уверяют, что новая серия будет значительно переработана по стиль японских аниме-комиксов, что довольно странно слышать многолетним фанатам серии.

реклама

Плюс к этому, не исключено, что игра станет распространяться исключительно на консолях нынешнего поколения, а про версию для ПК вообще нет никакой информации.

Известный журналист Джефф Грабб утверждает, что новый стиль игры будет сочетанием классического японского стиля аниме с прорисовкой графики фотографического уровня. Добавятся и известные любителям аниме эффекты при прохождении трасс и сюжетной линии типа мультяшных pop-up уведомлений и прочего.

Ожидается, что новая часть франшизы выйдет в свет уже в конце 2022 года, а соревноваться придется в мультяшном аниме-городе Lake Shore. Мультиплеерные сражения вновь будут доступны через систему AutoLog.

Как скажутся на популярности очередной части гоночной серии указанные новшества пока что сказать не берутся даже маститые специалисты игровой индустрии.

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр
3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
350 000р скидка на комп Alienware
-90000р на RTX 3060
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#игры #need for speed #гонки #nfs
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

PlayStation 3 эмулятор RPCS3 получил сборку для macOS
Педро Паскаль рассказал о своей работе над сериалом по The Last of Us от HBO
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные трейдеры отказываются от российской нефти марки Urals, но не против покупать её под другим именем
15
Санкции против РФ приведут к росту курса Биткоина и падению фондового рынка США – Cryptonews
23
В магазины РФ пришла новая волна скидок на видеокарты – Radeon RX 6900 XT подешевела на 240 000р
21
В nVidia подтвердили, что RTX 3050 медленнее всех видеокарт прошлой линейки RTX 20
12
Процессоры дешевеют в магазинах РФ на фоне укрепления рубля –оптимальные предложения на 13.04.2022г
24
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3070 потеряла 130 000 р за неделю
32
В Сбере предложили пользователям Android скачивать СберБанк Онлайн напрямую с сайта компании
12
Shiba Inu дешевеет несмотря на листинг на Robinhood, а эксперты Fxstreet ожидают роста курса токена
+
Инсайдер: GTA 6 была практически готова ещё в 2020 году, но в Rockstar решили всё переделать заново
10
Ученые Стэнфорда создали инъекционный гидрогель, который может эффективно использоваться для борьбы с твердыми опухолями
+
Microsoft выпустила обновления для Windows 7 и Windows 8.1
9
NVIDIA сочла нужным отдельно напомнить о возвращении видеокарт в магазины
15
Американцы запретили в РФ шрифты Times New Roman и Arial – чем это грозит обычным пользователям
27
EVGA устроила распродажу видеокарт серии RTX 30
8
Наличие встроенной графики RDNA 2 у процессоров Ryzen 7000 Raphael подтвердило обновление CPU-Z
3
Дрон "Сталкер" от Lockheed Martin находился в воздухе почти 40 часов
3
Видеокарта Intel ARC A350M стала существенно быстрее в играх после отключения технологии Intel DTT
5
Создатели No Man’s Sky готовят новый, невероятно амбициозный проект
3
В России назревает дефицит литиевого сырья - Аргентина и Чили приостановили поставки
147
Релиз боевика Steelrising от авторов GreedFall задержится до сентября
+

Популярные статьи

5 причин, по которым я отказался от апгрейда Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X
154
Электроника и ПК в РФ стремительно дешевеют, а ритейлеры готовятся к приходу китайских брендов
30
Какую видеокарту я планирую купить в 2022 году – непростой выбор между AMD Radeon и NVIDIA GeForce
60
Обзор мерцающей светодиодной лампочки "Без мерцания"
12
Краткий обзор XCOM 2: War of the Chosen
21
Ретробенчи: Northwood (400) - сводное тестирование
15
Как за пробежку в парке получить до $100 в день: проект Stepn совместил в себе NFT и криптовалюты
9
Противотанковая артиллерия Вермахта. САУ ч.1
12
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Fusion II 500
3

Сейчас обсуждают

Tin Terner
14:00
вспомни как затягивали выпуск 3060, а про 3050 вообще молчу.
NVIDIA официально объявила о возвращении цен на видеокарты GeForce RTX 3000 к рекомендованным
quidirrumabo
13:59
У меня полящика упаковок с новыми. Просто из-за маленькой дырки зачем выкидывать? Неэкологично же. А штопать лень конечно.
5 причин, по которым я отказался от апгрейда Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X
DimaUZB2001
13:59
AMD мощь Intel могила
AMD Ryzen 7 5800X3D смогли разогнать практически до 4,9 ГГц
Tin Terner
13:59
поняли что ближайшие годы народ не будет денюшки тратить на видеокарты, даже на западе начинают экономить)))) Надеюсь куртку растерзают акционеры.
NVIDIA официально объявила о возвращении цен на видеокарты GeForce RTX 3000 к рекомендованным
Леонид Мокривский
13:57
Ну такая себе статья, если честно, про Pci-e 3.0 вообще ор, с 2013 года вместе с Ivy Bridge вышла и вдруг в 2022 резко устарела, по существу, легче реально апгрейднуться на 5600x, 5800x, если мать поз...
5 причин, по которым я отказался от апгрейда Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X
Boris Kopyltsov
13:57
Ну впринципе,.. если использовать PCI-E линии чипсета... Но мне не актуально.
5 причин, по которым я отказался от апгрейда Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X
quidirrumabo
13:57
Весь краинский флот давно уже на дне.
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3070 потеряла 130 000 р за неделю
Sheshenbek
13:56
я бы пошёл. устал дома сидеть ,даже подметать бы пошол
Российская компания «Технониколь» предлагает блогерам с YouTube обучение и работу на заводе
Карен Шагинян
13:55
Почитал комментарии и понял, что народ не в теме. Это криптовалютный проект. Не скам, отбивается не за год, а за 45 дней, если не знаете экономику и принципы криптовалютной эмиссии - так не надо хейти...
Как за пробежку в парке получить до $100 в день: проект Stepn совместил в себе NFT и криптовалюты
quidirrumabo
13:54
Автостопом на попутках надо было отправить. Вон там драгон пристыковался на днях, там 7 мест, а туристов четверо. Помыл бы им окна снаружи и может быть взяли бы с собой.
Рогозин заявил, что 2 млрд рублей за полет астронавта NASA к МКС пока что так и не выплачены
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем