Совсем недавно будущее серии игр NFS было довольно туманным, но вот стали происходить первые неофициальные «утечки». Так, осведомленные источники уверяют, что новая серия будет значительно переработана по стиль японских аниме-комиксов, что довольно странно слышать многолетним фанатам серии.
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Плюс к этому, не исключено, что игра станет распространяться исключительно на консолях нынешнего поколения, а про версию для ПК вообще нет никакой информации.
Известный журналист Джефф Грабб утверждает, что новый стиль игры будет сочетанием классического японского стиля аниме с прорисовкой графики фотографического уровня. Добавятся и известные любителям аниме эффекты при прохождении трасс и сюжетной линии типа мультяшных pop-up уведомлений и прочего.
Ожидается, что новая часть франшизы выйдет в свет уже в конце 2022 года, а соревноваться придется в мультяшном аниме-городе Lake Shore. Мультиплеерные сражения вновь будут доступны через систему AutoLog.
Как скажутся на популярности очередной части гоночной серии указанные новшества пока что сказать не берутся даже маститые специалисты игровой индустрии.