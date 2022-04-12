Паниковать не стоит, считают немецкие чиновники, и дают населению советы, как встретить зиму в условиях отказа поставок газа из России

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Сегодня стало известно о том, что крупнейшее на всей территории Германии газовое хранилище заполнено всего на 1%. При этом официальные лица и бизнесмены, контролирующие компании по газовому распределению внутри ФРГ, заявляют о том, что запасов газа хватит до начала осени (если учитывать возможное прекращение поставок из России).

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При этом упоминаемое газовое хранилище, которое принадлежит компании Газпром Германия, сейчас заполнено даже меньше чем на 1%.

Господин Мюллер, обнародовавший информацию, отмечает что ФРГ имеет и другие источники газа и обычным гражданам беспокоиться не о чем. Также он добавил, что следующей зимой, возможно, придётся обходиться без российского газа и дал дельный совет всем немцам как избежать чрезвычайных ситуаций в холодное время года.

Нужно соблюдать три условия: найти альтернативных газовых поставщиков, готовых выдавать увеличенные поставки газа; заполнить газовые хранилища по всей стране; частному сектору существенно сократить потребление.

Да, пока что он говорил об этом в сослагательном наклонении, но нет дыма без огня, вернее есть хранилище без газа.

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