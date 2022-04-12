Медики и статистики изучили мировой опыт использования электросамокатов и сделали вывод о том, что такие транспортные средства опаснее, чем велосипеды и мотоциклы

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Как выяснили учёные, проанализировав данные об использовании автомобилей, мотоциклов, скейтбордов и самокатов разных мастей, самыми вредными и травмоопасными из них оказались именно электросамокаты.

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Несмотря на то, что данное устройство имеет огромную популярность в мире как простое и удобное транспортное решение для города, электросамокаты стали настоящим источником проблем и для владельцев, и для врачей.

Например, в США ежегодные исследования травматичности транспорта показали, что количество обращений в медицинские учреждения выросло примерно в 3 раза после того, как электросамокаты стали пользоваться взрывным спросом.

Почти треть травм приходится на черепно-мозговые повреждения и это в два раза больше, чем, например, у велосипедистов. Также юзеры электросамокатов в 10 раз реже используют защитный шлем, а количество хирургических вмешательств после травм, полученных на электросамокатах, составляет примерно четверть от общего количества случаев обращения за помощью. Примерно такая же тенденция прослеживается и в целом по всему миру.

Да, подобные транспортные средства не могут в целом ездить также быстро, как мотоциклы, но проблем они доставляют изрядно. Из-за некачественных батарей во время подзарядки происходят пожары, «водители» электросамокатов пренебрегают даже элементарными правилами безопасности (и своей, и окружающих). Все эти факторы однозначно свидетельствуют о том, что данную сферу нужно регулировать – в зависимости от мощности и развиваемой скорости для управления такими устройствами в России понадобится получать права.

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