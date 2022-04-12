Таким образом потоковый гигант старается расширить возможности аудитории по оценке качества контента.

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Новое слово в соцсетях – «супер-лайк», то есть «два раза палец вверх». Таким образом мировой гигант потокового контента старается разнообразить поведенческие привычки аудитории и на основе «суперлайков» заняться гораздо более точным таргетированием контента для пользователей платформы.

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В целом по смыслу «суперлайк» призван помогать юзерам выражать полный восторг от увиденного шедевра, что, в свою очередь, должно провоцировать всю остальную аудиторию больше обращать внимание на тот или иной жанр или продукт.

Более 5 лет назад Netflix полностью отошла от «бальной» системы оценки качества контента, определив для пользователей лишь два варианта реакции - «палец вверх» или «палец вниз».

Будет ли эффект от «суперлайков» - покажет время, а пока что сервис Netflix продолжает оставаться официально заблокированным на территории России, хотя компания зачем-то вернула приложения в магазины для iOS и Android. Некоторые особо ярые фанаты сервиса утверждают, что достаточно иметь иностранную учетную запись, чтобы продолжать пользоваться сервисом, но это получается далеко не у всех.

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