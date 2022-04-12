Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев выступил с интересной инициативой, которая найдет отклик в сердцах многих жителей России всех возрастов и социальных слоёв.
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Он, со свойственной ему саркастической манерой преподносить информацию, предложил создать российскую книгу жалоб и предложений.
Для этого эпатажный дизайнер предлагает на портале «Госуслуг» организовать всеобщую «книгу отзывов» о любых российских предприятиях и сервисах. Это книга жалоб должна быть доступна любому пользователю сервиса «Госуслуги» в любой момент времени и позволять без модерации оставлять действительно правдивые отзывы о работе тех или иных учреждений.
Отдельно Лебедев заявил о том, что вполне возможно эта книга станет средоточием негатива, но этот негатив и будет отражать фактическое качество работы той или иной организации.
Глава Минцифры довольно внимательно отнесся к словам блогера и они ему, на удивление, понравились.
Поэтому в скором времени нас ждёт появление «Всероссийской книги жалоб» на «Госуслугах».