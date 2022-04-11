Роскомнадзор потребовал предоставить информацию о том, какие именно данные сервис собирает о россиянах и где территориально находятся серверы с базой данный этих пользователей

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Как сообщают «Известия», в скором времени американский сервис по измерению скорости доступа к сети интернет SpeedTest может быть заблокирован в России.

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Российские власти считают, что компания Ookla (владелец сервиса), нарушает законы страны об обработке персональных данных пользователей. Представители контролирующих органов уже обратились к компании с требованием предоставить информацию о том, где локализована база юзеров сервиса.

Если американцы не смогут подтвердить, что серверы с данными россиян находятся территориально внутри РФ, то компанию не просто оштрафуют на 6 млн рублей, но и заблокируют доступ к «измерителю» для пользователей из России.

Эксперты говорят, что сервис, предоставляемый SpeedTest, не собирает данные, относящиеся к тем, что охраняются по закону, но в Роскомнадзоре считают иначе.

Пока что идут консультации между сторонами, о результатах мы узнаем совсем скоро. Скорее всего, придется искать альтернативные способы измерения скорости доступа, например, полагаться на Яндекс.Интернетометр или иные подобные сервисы.

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