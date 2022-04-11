Джеф Безос страстно желает создать свою сеть спутникового интернета и не жалеет для этого ни сил, ни средств.

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Тем из нас, кто внимательно следит за развитием интернет индустрии за рубежом, доподлинно известно, что проект Илона Маска по космическому спутниковому интернету является предметом зависти его ближайших конкурентов.

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Так, буквально неделю назад, глава корпорации Amazon заявил о том, что в скором времени его компания построит в несколько раз более прогрессивную систему спутникового интернета, чем это сделала SpaceX.

По уверениям информированных представителей корпорации, компания уже заключила крупнейшую в своей истории коммерческую сделку на запуск более 83 ракет для организации интернет-сети бренда Kuiper.

Понятно, что проект OneWeb, который также собирался составить конкуренцию Илону Маску, забуксовал из-за санкций против России, а вот Amazon со своим проектом Kuiper может серьезно потеснить StarLink.

Cчитается, что общая орбитальная группировка сети Амазон составит порядка 3.500 спутников, а первые 10 из них будут запущены уже в этом году.

Эксперты рынка космических запусков говорят, что в рамках данной сделки Amazon выкупила практически 80% тяжёлых и средних пусковых мощностей, которые будут реализованы в течение 5 лет.

Цена контракта не разглашается, но она может составлять порядка 10 млрд долларов.

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