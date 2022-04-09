Французские власти нашли оригинальный способ борьбы с возможным прекращением поставок российского газа - это веерные отключения.
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Как сообщает одна из правительственных французских газет, в которой опубликован указ о принципиальной возможности точечного отключения подачи газа крупным промышленным потребителям, такое решение направлено на то, чтобы справиться с возможными прекращениями поставок газа из России будущей зимой.
Министерство экологии страны подчеркивает, что это крайняя мера, которая затронет самых крупных промышленных гигантов, потребляющих более 5 Гигаватт-часов энергии в год.
По данным правительства Франции, всего в стране насчитывается около 6000 таких предприятий, частных лиц данная правительственная инициатива пока не коснется.
Также правительство Франции начинает полную «перепись» с подробным учётом всех потребителей газа, в том числе и частных, до определённого момента предприятия должны предоставить в адрес правительства данные о среднем потреблении газа, а за непредставление информации их ждёт штраф.
Многие эксперты считают, что веерные отключения промышленных предприятий во Франции от газа, а, по сути, их полная остановка, приведёт к серьёзным экономическим последствиям, но уже известно, что требования правительства по полной остановке работы должны быть выполнены предприятием всего за 2 часа с момента поступления приказа.