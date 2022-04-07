Теперь вместо классических Pepsi, Mirinda и напитка 7Up, в продаже появятся напитки под новыми брендами, которые будут называться New Cola и лимонад Fruitz.

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Как стало достоверно известно проверенным источникам издания «Коммерсант», директора компании PepsiCo в России не хотят останавливать бизнес и терять прибыль.

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Компания PepsiCo придумала способ как остаться в России и удовлетворить западных санкционных войнов. Этот способ называется «ребрендинг».

Теперь вместо классических Pepsi, Mirinda и напитка 7Up, в продаже появятся напитки под новыми брендами, которые будут называться New Cola и лимонад Fruitz.

Компания задумалась о таком «хитроумном плане» ведения бизнеса в России для того, чтобы после остановки продаж и производства популярных брендов Mirinda, Pepsi и 7up, вернуть хотя бы часть утерянной выручки.

Те же источники «Коммерсанта» утверждают, что в узких кругах уже была проведена презентация новых напитков и о них уже известны все подробности.

New Cola будет очередной вариацией «кока-пепси-колы», а напитки Fruits будут чередовать вкус апельсина и лимона с лаймом в разных пропорциях. Также в планах компании значится значительное расширение деятельности в рамках зарегистрированной "дочки" «Русский дар» (вот такая вот чехарда - «Русский дар» на самом деле американский).

Так вот, под названием «Русский дар» будут теперь выпускать не только квас, но и другие разные лимонады, которые позволят вновь полностью загрузить мощности компании в России.

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