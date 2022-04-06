Этот шаг призван напомнить гражданам всего мира о том, что в метавселенных всё равно должны действовать общечеловеческие законы.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

В виртуальной реальности появился первый бездомный и это далеко не шутка.

реклама

Многие правозащитники заявили о том, что бесконтрольное создание виртуального мира, в котором, по идее, должны действовать те же самые законы морали, что и на планете в целом, способствует замалчиванию острых социальных проблем.

Аватары, с помощью которых люди сбегают в виртуальную реальность, помогают им не только отдохнуть от реальности, но и отказаться от бесконечного самоконтроля и слежения за политкорректностью своих действий и высказываний.

В метавселенной пока что можно игнорировать нищету, голод, отказаться от расовой терпимости и отринуть еще многие другие социальные нормы и приличия (конечно, для каждого народа они уникальны).

Именно поэтому французская компания совместно с одним из компьютерных разработчиков представил аватар своего бездомного по имени Вилли.

Этот шаг призван напомнить гражданам всего мира, в том числе и французам, о том, что, несмотря на всю мощь и силу будущих метавселенных, в них всё равно должны действовать общечеловеческие законы и в них нет места безвластию.

анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X 650 000р скидка на комп Alienware Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке



