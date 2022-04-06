В виртуальной реальности появился первый бездомный и это далеко не шутка.
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Многие правозащитники заявили о том, что бесконтрольное создание виртуального мира, в котором, по идее, должны действовать те же самые законы морали, что и на планете в целом, способствует замалчиванию острых социальных проблем.
Аватары, с помощью которых люди сбегают в виртуальную реальность, помогают им не только отдохнуть от реальности, но и отказаться от бесконечного самоконтроля и слежения за политкорректностью своих действий и высказываний.
В метавселенной пока что можно игнорировать нищету, голод, отказаться от расовой терпимости и отринуть еще многие другие социальные нормы и приличия (конечно, для каждого народа они уникальны).
Именно поэтому французская компания совместно с одним из компьютерных разработчиков представил аватар своего бездомного по имени Вилли.
Этот шаг призван напомнить гражданам всего мира, в том числе и французам, о том, что, несмотря на всю мощь и силу будущих метавселенных, в них всё равно должны действовать общечеловеческие законы и в них нет места безвластию.