Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Французы создали первого бездомного аватара в метавселенной
Этот шаг призван напомнить гражданам всего мира о том, что в метавселенных всё равно должны действовать общечеловеческие законы.
анонсы и реклама
Обвал цен RTX 3070 Ti ниже февральских
Еще одна RTX 3070 Ti даже дешевле
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 100 000р на i9 12900K
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

В виртуальной реальности появился первый бездомный и это далеко не шутка.

реклама

Многие правозащитники заявили о том, что бесконтрольное создание виртуального мира, в котором, по идее, должны действовать те же самые законы морали, что и на планете в целом, способствует замалчиванию острых социальных проблем.

Аватары, с помощью которых люди сбегают в виртуальную реальность, помогают им не только отдохнуть от реальности, но и отказаться от бесконечного самоконтроля и слежения за политкорректностью своих действий и высказываний.

В метавселенной пока что можно игнорировать нищету, голод, отказаться от расовой терпимости и отринуть еще многие другие социальные нормы и приличия (конечно, для каждого народа они уникальны).

Именно поэтому французская компания совместно с одним из компьютерных разработчиков представил аватар своего бездомного по имени Вилли.

Этот шаг призван напомнить гражданам всего мира, в том числе и французам, о том, что, несмотря на всю мощь и силу будущих метавселенных, в них всё равно должны действовать общечеловеческие законы и в них нет места безвластию.

анонсы и реклама
Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
650 000р скидка на комп Alienware
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#метавселенная #аватар #бездомный #бомж
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Роман Абрамович обратился к друзьям с просьбой одолжить $1 миллион на мелкие расходы
34
World of Tanks никуда не уходит – что сообщают в Wargaming и почему с играми ничего не случится
14
«Триколор» захотел получить государственную поддержку
1
Airbnb ушёл из РФ громко хлопнув дверью, присвоив себе деньги обычных пользователей
6
TSMC увеличивает производство чипов в 2022г на 25%, дефицит видеокарт NVIDIA и AMD подходит к концу
11
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6700 XT со скидками до 100 000 рублей
19
ZOTAC представила GeForce RTX 3090 Ti PGF OC занимающей 4 слота на материнской плате
37
Процессоры AMD Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5500 сравнили в играх с Core i5-12400 и Ryzen 5 5600X
8
Steam опубликовала статистику используемых CPU и GPU за март 2022 года
6
Tele2 будет переименован - шведы не хотят продлевать лицензию на бренд
18
ЦБ РФ назвал Биткоин пузырём, а эксперты РБК ожидают падения курса ВТС на фоне инфляционных рисков
31
GeForce GTX 1080 Ti vs Radeon RX 6600 XT – оптимальная видеокарта за 70 000 р по тестам Benchmark
6
Япония ввела новые санкции против России: касается автомобилей, мотоциклов, двигателей, косметики и многого другого
4
Цены на видеокарты падают в российских магазинах
33
«Команда в трансе»: сотрудники минского офиса Wargaming узнали о его грядущем закрытии только сегодня
14
Ubisoft решила без объявления устроить тестовый запуск режима The Division 2 про штурм АЭС
+
Опубликован отчет о пожаре в дата-центре OVH в марте 2021 года
+
Intel представила Blockscale — новый высокоэффективный ASIC для майнинга
1
Через 8 лет точность российской системы «Глонасс» составит 25 см
8
Создатель самой популярной ОС на базе Linux ушёл из РФ, остановив техподдержку купленных лицензий
16

Популярные статьи

Андервольтинг GeForce RTX 3060 — минус 50 ватт и 10 градусов за 5 минут
53
Call of Duty 2: проверка временем
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo EK X
2
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть пятая заключительная
+

Сейчас обсуждают

Александр Жуков
17:50
Дуракам может и придется, а умные уйдут на альт, астру и росу
До частоты 7.5 ГГц процессор Intel Core i9-12900KS добрался с тремя активными ядрами
ахахах
17:49
тыоттуда
Специалисты Университета Райса превратили трудноперерабатываемый пластик в сорбент по улавливанию углекислого газа
Kasyan
17:49
Аналогичная фигня, на сайте Интела кроме дров на видео, больше ни хрена нет.
Intel приостановила деятельность на территории России и Беларуси
ахахах
17:48
из без впна известно,что англичанка гадит
Специалисты Университета Райса превратили трудноперерабатываемый пластик в сорбент по улавливанию углекислого газа
Kasyan
17:47
Я не понимаю как можно покупать телефон дороже 20к! У меня Redmi 9, который я себе купил в 2020 году за 13000 рублей.
Россияне массово переходят на средне-бюджетные смартфоны: их стали покупать в 2 раза чаще
N1ghtwish
17:47
"А ты хочешь, чтобы тебе сейчас процессоры продавали за копейки." Он прямо сейчас ДЕШЕВЛЕ стоит, ты не понимаешь этого? На али прямая оплата в рублях идет по курсу 1usd=~125руб, оплата, через QIWI в ...
Специалисты Университета Райса превратили трудноперерабатываемый пластик в сорбент по улавливанию углекислого газа
Uzur
17:46
Не знал. Качаю только с руторга. Ни один стрим не даст исходного качества
Пиратский клон Netflix набирает популярность в России
Kasyan
17:44
Не рухнет, не всех лохов ещё нагрели!
Тайвань запретил к экспорту в Россию 57 товарных позиций
Adam Smith
17:42
так не говори https://t.me/voenacher/14306
Intel приостановила деятельность на территории России и Беларуси
VRoman
17:42
Так говорили бомжегеймеры сидящие на 950й с HD монитором и радовавшиеся тому, что более дешёвая встройка была на сопоставивом уровне. Но таких людей в мире оказалось совсем немного, а большинство прод...
В прошлом году количество отгруженных видеокарт выросло почти на 20%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем