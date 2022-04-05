Ещё в 2018 году господин Чуприн инвестировал в криптовалюту Дурова около 1 млн долларов, но из-за конфликта с комиссией по ценным бумагам США криптовалюта Gram была запрещена.

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Инвестор криптовалюты TON обратился в суд с иском против Telegram, но проиграл. И теперь заплатит 700000 долларов издержек.

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Ещё в 2018 году господин Чуприн инвестировал в криптовалюту Дурова около 1 млн долларов, но из-за конфликта с комиссией по ценным бумагам США криптовалюта Gram была запрещена.

После этого Павел Дуров предложил своим инвесторам вернуть деньги в размере 72% от первоначальных инвестиций сейчас или через год дождаться увеличение эффективности новой криптовалютной платформы и её запуска и забрать уже 110% от первоначальных инвестиций.

Господин Чуприн не согласился ни на один, ни на другой вариант. Чтобы вернуть оставшиеся 280000 долларов (Чуприн был вынужден согласиться на 72% от миллиона), он обратился в Лондонский Арбитражный суд.

Основной претензий господина Чуприна было то, что руководители TON были недостаточно хорошо ознакомлены с действующим мировым законодательством в рамках цифровых валют и их обращения, и поэтому допустили то, что допустили - криптовалюта Gram не стартовала.

Внимательно ознакомившись со всеми материалами дела, судьи пришли к выводу, что Дуров и компания не только не должны возвращать оставшиеся деньги инвестору, но и вправе потребовать с него возмещение всех издержек компании на адвокатские услуги, которые к этому моменту составили почти 700000 долларов. Отдельно господину Чуприну придётся заплатить ещё 73000 долларов исключительно на покрытие судебных издержек.

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