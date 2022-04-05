Официальные представители Яндекса сообщают о том, что данный шаг был продиктован дефицитом большинства потребительских товаров электроники на российском рынке.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Представители компании Яндекс сообщили о том, что организовали на своей фирменной площадки Яндекс-Маркет реализацию бывших в употреблении товаров электроники.

реклама

На первом этапе купить можно бывшие в употреблении смартфоны и другую мобильную электронику пока что ограниченной номенклатуры.

Официальные представители Яндекса сообщают о том, что данный шаг был продиктован дефицитом большинства потребительских товаров электроники на российском рынке.

Заметные нововведения, которыми может похвастаться торговая площадка по продаже бывшей в употреблении техники, следующие: во-первых, представители Яндекса сейчас работают исключительно с юридическими лицами, которые специализируются на реализации бывшей в употреблении техники (прежде чем попасть на страницы Яндекс-Маркета вся техника должна быть полностью проверена продавцом и должна быть предоставлена гарантия); второе - наценка на бывшую в употреблении технику не должна превышать 60% от стоимости новой, что также является обязательным условием для торговли на площадке.

Сообщается, что в скором времени компания Яндекс планирует значительно расширить свои каналы сбыта бывшей в употреблении техники путём реализации возможности продажи оборудования частными лицами. По сути своей, компании собирается составить конкуренцию таким гигантам рынка частных объявлений как Авито и Юла.

анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X 650 000р скидка на комп Alienware Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке



