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«Яндекс.Маркет» начал продавать подержанные смартфоны
Официальные представители Яндекса сообщают о том, что данный шаг был продиктован дефицитом большинства потребительских товаров электроники на российском рынке.
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Представители компании Яндекс сообщили о том, что организовали на своей фирменной площадки Яндекс-Маркет реализацию бывших в употреблении товаров электроники.

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На первом этапе купить можно бывшие в употреблении смартфоны и другую мобильную электронику пока что ограниченной номенклатуры.

Официальные представители Яндекса сообщают о том, что данный шаг был продиктован дефицитом большинства потребительских товаров электроники на российском рынке. 

Заметные нововведения, которыми может похвастаться торговая площадка по продаже бывшей в употреблении техники, следующие: во-первых, представители Яндекса сейчас работают исключительно с юридическими лицами, которые специализируются на реализации бывшей в употреблении техники (прежде чем попасть на страницы Яндекс-Маркета вся техника должна быть полностью проверена продавцом и должна быть предоставлена гарантия); второе - наценка на бывшую в употреблении технику не должна превышать 60% от стоимости новой, что также является обязательным условием для торговли на площадке.

Сообщается, что в скором времени компания Яндекс планирует значительно расширить свои каналы сбыта бывшей в употреблении техники путём реализации возможности продажи оборудования частными лицами. По сути своей, компании собирается составить конкуренцию таким гигантам рынка частных объявлений как Авито и Юла.

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