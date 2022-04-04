В начале пути шведы хотели создать быстрый, но экологичный транспорт с электрическим приводом. Следом после выпуска первых партий байка стало ясно, что перерабатывать пластик ничуть не проще, чем классические материалы.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Скандинавские инженеры активно включились в работу по возможной замене некоторых пластиковых деталей в своих электрических мотоциклах на детали, изготовленные из бумаги. В этом им помогают парни из компании PaperShell.

реклама

В начале пути шведы хотели создать быстрый, но экологичный транспорт с электрическим приводом. Следом после выпуска первых партий байка стало ясно, что перерабатывать пластик ничуть не проще, чем классические материалы, которыми пользуются все мировые авто и мотостроители.

Теперь идея мутировала – нужно создать бумагу, способную заменить пластик. Конечно, это уже не будет бумагой в простонародном понимании. Это скорее некий композитный материал на основе целлюлозы, спекаемый в специализированных камерах под высоким давлением.

Первые опытные образцы нового материала продемонстрировали на тестах прекрасную прочность при экстремально легком весе, а также стойкость к длительному воздействию влаги.

Особенно радует шведов то, что такой целлюлозный композит можно легко переработать, а вреда для экологии он приносит меньше, чем пластиковый пакет.

Первые товарные образцы электрических мотоциклов с бумажными деталями должны поступить в шоу-румы компании в 2025 году.

анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке