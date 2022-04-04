Скандинавские инженеры активно включились в работу по возможной замене некоторых пластиковых деталей в своих электрических мотоциклах на детали, изготовленные из бумаги. В этом им помогают парни из компании PaperShell.
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В начале пути шведы хотели создать быстрый, но экологичный транспорт с электрическим приводом. Следом после выпуска первых партий байка стало ясно, что перерабатывать пластик ничуть не проще, чем классические материалы, которыми пользуются все мировые авто и мотостроители.
Теперь идея мутировала – нужно создать бумагу, способную заменить пластик. Конечно, это уже не будет бумагой в простонародном понимании. Это скорее некий композитный материал на основе целлюлозы, спекаемый в специализированных камерах под высоким давлением.
Первые опытные образцы нового материала продемонстрировали на тестах прекрасную прочность при экстремально легком весе, а также стойкость к длительному воздействию влаги.
Особенно радует шведов то, что такой целлюлозный композит можно легко переработать, а вреда для экологии он приносит меньше, чем пластиковый пакет.
Первые товарные образцы электрических мотоциклов с бумажными деталями должны поступить в шоу-румы компании в 2025 году.