Официальные представители корпорации «Ростех» заявили о том, что впервые в России создан полностью отечественный экран типа OLED размером с монету в 10 рублей.

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Официальные представители корпорации «Ростех» заявили о том, что впервые в России создан полностью отечественный экран типа OLED размером с монету в 10 рублей. Головной организацией, отвечающей за разработку, выступил холдинг «РосЭлектроника».

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Считается, что разработка такого микро-дисплея свидетельствует о высочайшем уровне технического развития страны, ведь, помимо России, всего четыре других страны в мире способны собственными силами разработать и наладить серийный выпуск такой продукции.

Микро-дисплей может похвастаться разрешением 1280 на 1024 пикселя и шагом между пикселями в 12 мкм. Основные потребители новинки разделились на два лагеря. В первом из них обосновались представители игровой и развлекательной индустрии, которые планируют монтировать экран в системы виртуальной и дополненной реальности, в том числе и в очки VR.

В другом – военное применение. Например, фиксация тепловизионных изображений, реализация на основе микро-экранов прицелов для техники и стрелкового вооружения, а также модернизация существующих систем фото и видео фиксации в самых разных образцах военных изделий.

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