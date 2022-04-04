Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Ростех выпустил полностью отечественный OLED-экран размером с монету
Официальные представители корпорации «Ростех» заявили о том, что впервые в России создан полностью отечественный экран типа OLED размером с монету в 10 рублей.
анонсы и реклама
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 100 000р на i9 12900K
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
650 000р скидка на комп Alienware

Официальные представители корпорации «Ростех» заявили о том, что впервые в России создан полностью отечественный экран типа OLED размером с монету в 10 рублей. Головной организацией, отвечающей за разработку, выступил холдинг «РосЭлектроника».

реклама

Считается, что разработка такого микро-дисплея свидетельствует о высочайшем уровне технического развития страны, ведь, помимо России, всего четыре других страны в мире способны собственными силами разработать и наладить серийный выпуск такой продукции.

Микро-дисплей может похвастаться разрешением 1280 на 1024 пикселя и шагом между пикселями в 12 мкм. Основные потребители новинки разделились на два лагеря. В первом из них обосновались представители игровой и развлекательной индустрии, которые планируют монтировать экран в системы виртуальной и дополненной реальности, в том числе и в очки VR.

В другом – военное применение. Например, фиксация тепловизионных изображений, реализация на основе микро-экранов прицелов для техники и стрелкового вооружения, а также модернизация существующих систем фото и видео фиксации в самых разных образцах военных изделий.

анонсы и реклама
Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

  

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#oled #ростех
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новые планшеты iPad Pro могут получить экраны OLED
Планшеты Samsung и iPad 2024 года могут получить более яркие экраны OLED
LG планирует выпустить прозрачный телевизор с OLED экраном и диагональю 55 дюймов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спутники OneWEB продают на Авито за 83 млн. рублей
35
Виталик Бутерин признал неверным распределение 72 млн монет Эфира во время премайна инвесторам
18
Стоит ли менять GeForce GTX 1060 спустя 5 лет после покупки – большое тестирование от RGHD
35
Пиратский клон Netflix набирает популярность в России
18
Представитель AMD объяснил, что вынудило Intel перейти на гибридную архитектуру
32
Геймерские процессоры ощутимо подешевели в магазинах РФ – Core i9-12900K скинул 100 000р за 2 недели
43
Добыто 90% всех Bitcoin: остались последние 2 миллиона монет
5
Графический драйвер AMD может незаметно испортить настройки процессора Ryzen в BIOS
17
Процессор Intel Core i3-12100F сравнили с i7 Sandy Bridge в играх — разница достигает двух раз
64
78 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 за апрель 2022 года
+
Экономическая нестабильность и санкции против РФ могут привести к резкому подорожанию Биткоина - РБК
22
Новое вредоносное ПО для Android крадет контакты, местоположение, аудиозаписи и многое другое
1
NVIDIA продемонстрировала трассировку пути в реальном времени
5
Песков: скоро Rutube будет ещё удобнее из-за многочисленных инвестиций
177
Radeon R9 290 снова в строю – на что способен старый флагман спустя 9 лет после выхода в тестах WG
9
Lockheed Martin: Вертолет Sikorsky–Boeing SB-1 Defiant успешно завершил первые испытания на выносливость
49
В линейке процессоров Intel Sapphire Rapids будут модели с 60 ядрами
+
В новой майнинг ферме Biostar используются видеокарты с мобильными чипами Radeon RX 6600M
1
AMD получила возможность добавить функциональные блоки в процессоры после перехода на 6-нм технологию TSMC
2
В США можно купить консоль Xbox Series X без дополнительных условий
+

Популярные статьи

Топ 10 перспективных криптовалют в 2022
22
Есть ли DRM-Free игры в Steam и как продают "право на использование" под видом продукта
13
Как я перешёл с GeForce RTX 2070 Super на Radeon RX 6500 ХТ и почему видеокарта AMD мне понравилась
10
Мнение о мониторе AORUS FV43U и телевизоре LG OLED55B1RLA, или не все мониторы одинаково полезны
108
60 самых захватывающих игр 2016-2021 годов на ПК, которые обязательно стоит пройти
4
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402)
+

Сейчас обсуждают

Lat
12:16
Список задач в контексте спецоперации - величина переменная.
Песков: скоро Rutube будет ещё удобнее из-за многочисленных инвестиций
BoeHa4aJIbHuK
12:14
Под офис 2 ядра 4 потока достаточно, и чтоб счета на электричество поменьше были.
Шестиядерные процессоры вырвались на первое место в свежей статистике Steam
Елисей Карачев
12:13
Такой радиатор бы на vrm
Thermalright представила массивный радиатор HR-09 2280 Pro для твердотельных накопителей M.2
Lat
12:11
Энергосберегающие лампы дают помеху в электросеть, вот моники и "моргают".
Мнение о мониторе AORUS FV43U и телевизоре LG OLED55B1RLA, или не все мониторы одинаково полезны
Серегарус
12:10
в передвижения каждого бакса, который отслеживают американцы, средством наблюдения за гражданами не является ни разу
Китай продолжает активно внедрять цифровой юань
Илья Коробейников
12:09
Нам недвусмысленно намекали, что покупка нового железа повысит продажи и прибыль производителей. Если взять, и продать снова всем новую ос, то всё будет отлично
Windows 11 не оправдала надежд Microsoft – низкая популярность и третье место с показателем 8.47%
Серегарус
12:07
как нынче принято в недружественных кругах, мы просто приостанавливаем контракты..ввиду нарушения логистических цепочек естественно...
Совместное использование МКС возможно только после полной отмены санкций – заявил Рогозин
Президент Мира
12:06
Так держать, товарищи!
Совместное использование МКС возможно только после полной отмены санкций – заявил Рогозин
Сергей Колесник
12:05
нафига вот их множить по целым кучам моделей, если и тех в наличии нет, чисто для номинала какого то, а потом поддерживать весь этот зоопарк.
Дебют семейства видеокарт AMD Radeon RX 6x50 XT намечен на 10 мая
Lat
12:04
А чё фотка Гейтса здесь делает? Он уже давно не имеет никакого отношения ни к Microsoft, ни к Windows. Автору пора выйти из летаргического сна.
Windows 11 не оправдала надежд Microsoft – низкая популярность и третье место с показателем 8.47%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем