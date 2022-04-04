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Совместное использование МКС возможно только после полной отмены санкций – заявил Рогозин
В целом все идет к тому, что в самое ближайшее время любые перекрестные полеты на станцию прекратятся.
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Генеральный «Роскосмоса», господин Рогозин, выступил намедни с рядом заявлений о дальнейшем развитии событий вокруг проекта МКС и о том, возможно ли сотрудничество между российскими и зарубежными специалистами в свете санкционной войны против РФ.

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Ответ Рогозина: «Восстановление здоровых, профессиональных отношений между партнерами по МКС возможно только после полной отмены незаконных санкций. Предложения корпорации по срокам остановки всех контактов в рамках программы МКС и других совместных работ уже подготовлены и скоро будет представлены президенту».

Днями ранее господин Рогозин обнародовал официальные письма представителей космических отраслей Канады, Европы и Японии о том, как они видят будущее космическое сотрудничество с Россией, в том числе и по МКС.

Ответы ожидаемы – санкции будут и дальше, но работать с иностранными партнерами российским космическим специалистам все же нужно, ведь без этого сотрудничества русские могут отказаться корректировать высоту орбиты станции и дублировать системы жизнеобеспечения американского сегмента, что идет «вразрез с ранее заключенными контрактами».

Также необходимо в непрерывном режиме вести работы по уклонению станции от многочисленного космического мусора, а данная операция опять же производится российскими маневровыми двигателями. В целом все идет к тому, что в самое ближайшее время любые перекрестные полеты на станцию прекратятся.

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#роскосмос #рогозин #мкс
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