Лондонские полицейские считают, что 16-летний ученик одной из элитных школ Оксфорда не только состоял в группировке, но и был её главарем.

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Некоторое время назад весь мир узнал о новой хакерской группировке LAPSU$, которая взломала настоящих гигантов мировой IT-индустрии (NVIDIA, Microsoft и др).

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Лондонские полицейские считают, что 16-летний ученик одной из элитных школ Оксфорда не только состоял в группировке, но и был её главарем. При этом доходность преступного бизнеса оказалась на редкость высокой – примерно 14 млн долларов в крипте удалось отжать у жертв LAPSU$.

Представители спецотдела по борьбе с киберпреступлениями лондонского Скотленд-Ярда говорят, что потерявшие голову от успехов хакеры расслабились и допустили ряд ошибок, которые в конечном итоге привели к обнаружению и последующему задержанию молодых и дерзкий хакеров.

Другие же источники утверждают, что своего главаря выдали свои же подельники в тот момент, когда между участниками группировки произошёл конфликт. Именно вчерашние «братья по цифровой борьбе» и слили информацию о «боссе» LAPSU$ в сеть.

История продолжает развиваться, но пока что понятно одно – обычно такие таланты избегают серьезного наказания, способного разрушить жизнь, и начинают работать на государство.

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