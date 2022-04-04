Некоторое время назад весь мир узнал о новой хакерской группировке LAPSU$, которая взломала настоящих гигантов мировой IT-индустрии (NVIDIA, Microsoft и др).
реклама
Лондонские полицейские считают, что 16-летний ученик одной из элитных школ Оксфорда не только состоял в группировке, но и был её главарем. При этом доходность преступного бизнеса оказалась на редкость высокой – примерно 14 млн долларов в крипте удалось отжать у жертв LAPSU$.
Представители спецотдела по борьбе с киберпреступлениями лондонского Скотленд-Ярда говорят, что потерявшие голову от успехов хакеры расслабились и допустили ряд ошибок, которые в конечном итоге привели к обнаружению и последующему задержанию молодых и дерзкий хакеров.
Другие же источники утверждают, что своего главаря выдали свои же подельники в тот момент, когда между участниками группировки произошёл конфликт. Именно вчерашние «братья по цифровой борьбе» и слили информацию о «боссе» LAPSU$ в сеть.
История продолжает развиваться, но пока что понятно одно – обычно такие таланты избегают серьезного наказания, способного разрушить жизнь, и начинают работать на государство.