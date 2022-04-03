С тех пор как стриминговый сервис Netflix покинул российскую аудиторию из-за санкций против РФ многие из фанатов фильмов и сериалов действительно почувствовали неудобства. Официально сервис был зарегистрирован осенью 2020 года. Да только проработал он недолго.
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На фоне неослабевающего роста интереса аудитории к зарубежному контенту, живёт, здравствует и процветает российский пиратский клон успешной стриминговой платформы под названием Zetflix.
Да, этот ресурс - пиратство в чистом виде, но при этом большинство из тех, кто успел попробовать сервис, утверждают что это тот же Netflix, только бесплатный.
Парни из сервиса Zetflix говорят, что основной доход их детищу приносит реклама, никакой дополнительной подписки и тем более платной, для обычных пользователей вводить не планируется.
С того момента как против России ввели санкции, монетизация сервиса Zetflix уменьшилась примерно на 15%. Это было связано с тем, что многие рекламодатели ушли с площадки, а некоторые из них попытались вставлять политизированную рекламу, из-за чего многие из ресурсов подвергались блокировкам.
Сейчас же практически никаких проблем с использованием пиратского клона Netflix не возникает. Единственная заминка состоит в том, что скорость выхода озвучки контента существенно замедлилась, но весь контент хранится на отдельных серверах и в принципе не может быть заблокирован. Вот такое импортозамещение.