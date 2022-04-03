Да, этот ресурс - пиратство в чистом виде, но при этом большинство из тех, кто успел попробовать сервис, утверждают что это тот же Netflix, только бесплатный.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

С тех пор как стриминговый сервис Netflix покинул российскую аудиторию из-за санкций против РФ многие из фанатов фильмов и сериалов действительно почувствовали неудобства. Официально сервис был зарегистрирован осенью 2020 года. Да только проработал он недолго.

реклама

На фоне неослабевающего роста интереса аудитории к зарубежному контенту, живёт, здравствует и процветает российский пиратский клон успешной стриминговой платформы под названием Zetflix.

Да, этот ресурс - пиратство в чистом виде, но при этом большинство из тех, кто успел попробовать сервис, утверждают что это тот же Netflix, только бесплатный.

Парни из сервиса Zetflix говорят, что основной доход их детищу приносит реклама, никакой дополнительной подписки и тем более платной, для обычных пользователей вводить не планируется.

С того момента как против России ввели санкции, монетизация сервиса Zetflix уменьшилась примерно на 15%. Это было связано с тем, что многие рекламодатели ушли с площадки, а некоторые из них попытались вставлять политизированную рекламу, из-за чего многие из ресурсов подвергались блокировкам.

Сейчас же практически никаких проблем с использованием пиратского клона Netflix не возникает. Единственная заминка состоит в том, что скорость выхода озвучки контента существенно замедлилась, но весь контент хранится на отдельных серверах и в принципе не может быть заблокирован. Вот такое импортозамещение.

анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке