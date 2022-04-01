Это предприятие покрывало около 80% всей мировой потребности в данной технической жидкости, а среди клиентов завода значились все планетарные «гранды» полупроводниковой промышленности – Intel, SK Hynix, Samsung и TSMC.

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Вот и случилась очередная напасть на полупроводниковую индустрию. Стало известно, что крупнейший завод компании 3M, специализирующийся на производстве охлаждающей жидкости, используемой в процессе травления кремниевых пластин под конкретные размеры чипов, остановлен по экологическим соображениям.

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Это предприятие покрывало около 80% всей мировой потребности в данной технической жидкости, а среди клиентов завода значились все планетарные «гранды» полупроводниковой промышленности – Intel, SK Hynix, Samsung и TSMC. Пожалуй, это первый за несколько лет случай почти добровольного отказа от экономической прибыли в пользу сохранения экологии. Несмотря на пандемию и глобальные геополитические изменения мирового устройства.

Запасов «охлаждайки» хватит примерно на 3 месяца, производители полупроводников очень обеспокоены, а бельгийцы защищают здоровье своих граждан, ведь компоненты, входящие в состав «охлаждайки» очень трудно утилизировать (они не растворяются в масле и практически не горят), зато очень легко накапливаются в тканях человеческого тела.

Пока не понятно, удастся ли кому-то занять эту производственную нишу и как остановка завода скажется на развитии полупроводниковой индустрии.

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