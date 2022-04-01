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Прототип контактной линзы-дисплея от Mojo готов к тестированию
Важной особенностью подобного футуристического устройства является возможность управления встроенным в контактную линзу экраном лишь движением зрачка.
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Компания из калифорнийской Силиконовой Долины под названием Mojo сообщает о том, что близка к изготовлению первой пилотной партии прототипов контактных линз, объединяющих в себе офтальмологический функционал и дисплей, способный отображать различную информацию.

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Важной особенностью подобного футуристического устройства является возможность управления встроенным в контактную линзу экраном лишь движением зрачка. Конечно, до первых продаж еще очень далеко, но ребята из Mojo настроены очень позитивно.

Рынок сбыта подобных изделий огромен, осталось только создать действительно работающее устройство. А пока все силы компании сосредоточены на более простых вещах: контактная линза засвечивается равномерным зеленым светом для того, чтобы помочь людям с пигментным ретинитом.

В линзу-дисплей уже встроены микропроцессор, дисплей на светодиодах и аккумулятор, а также несколько датчиков для фиксации движения зрачков. Вся вычислительная нагрузка ложится на переносной микроскопический ПК, который можно носить на шее в качестве медальона или встроить в обручальное кольцо.

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#дисплей #контактные линзы
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