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У Apple похищены пользовательские данные преступниками, представлявшимися правоохранителями
Удивительно то, что подобная утечка произошла еще в середине 2021 года, и была так филигранно организована, что информацию удалось похитить «без единого выстрела».
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Осведомленные зарубежные журналисты утверждают, что компании Apple и несколько IT-подразделений, принадлежащих Цукербергу, поделились с хакерами огромным массивом пользовательской приватной информации, приняв киберпреступников за действующих сотрудников правоохранительных органов.

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В числе прочего, хакеры завладели электронными и фактическими адресами, номерами телефонов и платежными данными.

Удивительно то, что подобная утечка произошла еще в середине 2021 года, и была так филигранно организована, что информацию удалось похитить «без единого выстрела».

Преступники прикрылись тем, что якобы запрос раскрытия пользовательских данных обладает высочайшим приоритетом срочности и «нет времени объяснять». Обычно же требуется решение суда, которые никто так и не дождался.

 О точном количестве пользователей, чьи данные были переданы сотрудниками указанных компаний преступникам ничего не известно. Но известно то, что фиктивные запросы на немедленное предоставление информации были подписаны несуществующими людьми с вымышленными фамилиями.

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#apple #хакеры
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