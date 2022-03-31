Осведомленные зарубежные журналисты утверждают, что компании Apple и несколько IT-подразделений, принадлежащих Цукербергу, поделились с хакерами огромным массивом пользовательской приватной информации, приняв киберпреступников за действующих сотрудников правоохранительных органов.
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В числе прочего, хакеры завладели электронными и фактическими адресами, номерами телефонов и платежными данными.
Удивительно то, что подобная утечка произошла еще в середине 2021 года, и была так филигранно организована, что информацию удалось похитить «без единого выстрела».
Преступники прикрылись тем, что якобы запрос раскрытия пользовательских данных обладает высочайшим приоритетом срочности и «нет времени объяснять». Обычно же требуется решение суда, которые никто так и не дождался.
О точном количестве пользователей, чьи данные были переданы сотрудниками указанных компаний преступникам ничего не известно. Но известно то, что фиктивные запросы на немедленное предоставление информации были подписаны несуществующими людьми с вымышленными фамилиями.