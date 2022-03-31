В сети появилась информация о том, что на ближайшей конференции Bitcoin 2022 представители корпорации Apple совместно с компанией Strike готовятся ошеломить публику революционной новостью, которая способна перевернуть наши представления о криптовалютах.

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Если подобные предположения окажутся правдой, то это может кардинально изменить мировой криптовалютный порядок. Более миллиарда устройств компании обеспечат своим владельцам доступ к самой популярной цифровой валюте мира.

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В сети появилась информация о том, что на ближайшей конференции Bitcoin 2022 представители корпорации Apple совместно с компанией Strike готовятся ошеломить публику революционной новостью, которая способна перевернуть наши представления о криптовалютах.

Такой формат ежегодных криптовалютных конференций довольно важен. Например, в прошлом году именно в рамках этого мероприятия президент Сальвадора заявил о том, что в стране признают биткоин наравне с долларом США.

Вот и сейчас, по слухам, Apple объявит о поддержке биткоинов в своей фирменной системе Apple Pay через кошельки Strike (основа – сеть Lightning Bitcoin).

Эксперты, которые тщательно следят за новостями мирового рынка криптовалют, утверждают, что гендир Strike уже несколько раз делал «прозрачные» намеки на революционные изменения в своих социальных сетях. Осталось дождаться 6 апреля и узнать, были ли эти новости всего лишь слухами или Apple действительно решила перейти на расчеты в крипте.

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