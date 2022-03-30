Группа активистов численностью около 30 человек подала исковое заявление в суд против сервиса «Яндекс Еда» с требованием выплатить им компенсацию в размере 100 тысяч рублей каждому за утечку персональных данных.

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Как известно, некоторое время назад сервис «Яндекс Еда» заявил о том, что произошла утечка данных около 60 тысяч пользователей сервиса. Мало того, что данные клиентов оказались в открытом доступе, но еще и была составлена целая интерактивная карта, на которой все «утекшие данные» обрели своё точное географическое положение.

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Сначала официалы из Яндекса ничего не комментировали, потом все же сказали, что проверяют достоверность информации, ну а затем попытались заблокировать доступ к карте с адресами и признались, что произошла крупная утечка информации. Даже составили информационную рассылку для клиентов с извинениями.

Похоже, что для многих извинений оказалось недостаточно. Группа активистов численностью около 30 человек подала исковое заявление в суд против сервиса «Яндекс Еда» с требованием выплатить им компенсацию в размере 100 тысяч рублей каждому за утечку персональных данных.

Адвокатское бюро, представляющее интересы пострадавших, утверждает, что еще около 300 человек подали через интерактивную форму юридического сайта заявки на то, чтобы присоединиться к коллективному иску.

«Жертвы» уверяют, что после инцидента им стали чаще звонить разного рода рекламные фирмы и в целом количество сетевого спама увеличилось в разы. От этого они и страдают. Плюс к этому не стоит забывать и о том, что опубликованные физические адреса проживания также могут представлять угрозу безопасности.

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