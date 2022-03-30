Ожидается, что сегодня представители компании Intel выступят с презентацией своих первых в истории графических дискретных ускорителей моделей Arc Alchemist. Первыми на рынок собираются выпустить продукты для мобильного сегмента рынка.
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Как утверждают осведомленные люди, которые еще до официального релиза поделились в сети всеми характеристиками новинок, планируется выпустить пять версий мобильной графики так называемой «третьей» серии. Именно такими решениями будут оснащаться новые ноутбуки, а вот графику Arc-5 и Arc-7 придется подождать (примерно до середины лета).
Флагман линейки (модель Intel Arc A770M) похвастается 32-мя ядрами Хе и 16 Гбайтами памяти типа GDDR6 (поддерживается интерфейс 256 бит). Частота работы ускорителя – 1,65 Ггц, а параметры энергопотребления могут колебаться в пределах 120-150 Вт (зависит от конкретной конфигурации оборудования).
Пока о производительности «пятой» и «седьмой» серий ничего не известно, но уже «базовое» решение в виде Arc-3 способно обеспечить вожделенные 60 fps при 1080 точках разрешения и средних настройках игровой графики.