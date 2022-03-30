Как утверждают осведомленные люди, которые еще до официального релиза поделились в сети всеми характеристиками новинок, планируется выпустить пять версий мобильной графики.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Ожидается, что сегодня представители компании Intel выступят с презентацией своих первых в истории графических дискретных ускорителей моделей Arc Alchemist. Первыми на рынок собираются выпустить продукты для мобильного сегмента рынка.

реклама

Как утверждают осведомленные люди, которые еще до официального релиза поделились в сети всеми характеристиками новинок, планируется выпустить пять версий мобильной графики так называемой «третьей» серии. Именно такими решениями будут оснащаться новые ноутбуки, а вот графику Arc-5 и Arc-7 придется подождать (примерно до середины лета).

Флагман линейки (модель Intel Arc A770M) похвастается 32-мя ядрами Хе и 16 Гбайтами памяти типа GDDR6 (поддерживается интерфейс 256 бит). Частота работы ускорителя – 1,65 Ггц, а параметры энергопотребления могут колебаться в пределах 120-150 Вт (зависит от конкретной конфигурации оборудования).

Пока о производительности «пятой» и «седьмой» серий ничего не известно, но уже «базовое» решение в виде Arc-3 способно обеспечить вожделенные 60 fps при 1080 точках разрешения и средних настройках игровой графики.





анонсы и реклама Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел -120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i9 12900Kf вдвое подешевел -80000р на RTX 3060 RTX 3060 подешевела в ДВА раза RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь



