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Перелет из Гонконга в Нью-Йорк станет самым длинным в мире из-за обхода России
Представители авиакомпании «Cathay Pacific» заявили, что в скором времени запланирован старт авиасообщения между Нью-Йорком и Гонконгом по новому маршруту, не включающему в себя воздушное пространство РФ.
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Представители авиакомпании из США заявили, что в скором времени запланирован старт авиасообщения между Нью-Йорком (США) и Гонконгом (КНР) по измененному маршруту, не включающему в себя движение в воздушном пространстве РФ.
Всего пассажирам придется преодолеть почти 17 тысяч км за 17 (+/-) часов. Путь будет проходить над водами атлантического океана, территорией Соединенного Королевства, европейской и центральноазиатской частями планеты. Ранее подобный маршрут из точки в точку составлял 13 тысяч км пути и занимал около 15 (+/-) часов при движении над российской территорией.
Основными машинами для обслуживания перевозки по маршруту выбраны Airbus A350. Эти самолеты позволят совершить беспосадочный перелет, тогда как нынче пилотам приходится делать остановку в солнечной Калифорнии и курсировать над водами Тихого океана.
Еще до начала пандемии авиакомпания Qantas Airways планировала начать перелеты между Лондоном и Сиднеем, тогда время в пути по такому маршруту составляло бы около 20 часов, но проект был отложен, а сейчас и вовсе отменен.

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#санкции #санкции против россии #авиация
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