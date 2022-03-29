Представители авиакомпании «Cathay Pacific» заявили, что в скором времени запланирован старт авиасообщения между Нью-Йорком и Гонконгом по новому маршруту, не включающему в себя воздушное пространство РФ.

Представители авиакомпании из США заявили, что в скором времени запланирован старт авиасообщения между Нью-Йорком (США) и Гонконгом (КНР) по измененному маршруту, не включающему в себя движение в воздушном пространстве РФ.

Всего пассажирам придется преодолеть почти 17 тысяч км за 17 (+/-) часов. Путь будет проходить над водами атлантического океана, территорией Соединенного Королевства, европейской и центральноазиатской частями планеты. Ранее подобный маршрут из точки в точку составлял 13 тысяч км пути и занимал около 15 (+/-) часов при движении над российской территорией.

Основными машинами для обслуживания перевозки по маршруту выбраны Airbus A350. Эти самолеты позволят совершить беспосадочный перелет, тогда как нынче пилотам приходится делать остановку в солнечной Калифорнии и курсировать над водами Тихого океана.

Еще до начала пандемии авиакомпания Qantas Airways планировала начать перелеты между Лондоном и Сиднеем, тогда время в пути по такому маршруту составляло бы около 20 часов, но проект был отложен, а сейчас и вовсе отменен.

реклама

анонсы и реклама -70000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Core i7 11700 вдвое подешевел Core i3 на треть подешевел в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь



