Его рабочее название «Condor Cluster» и на тот период времени это был 33-ий по вычислительной мощности мировой суперкомпьютер.

Минуло уже больше 10 лет с тех пор, как талантливые американские инженеры собрали свой собственный «гаражный» суперкомпьютер из 200 консолей Play Station 3. Эта идея оказалась, на первый взгляд, настолько удачной, что разработку тут же засекретили и передали в управление военным. Только сейчас гриф секретности снят и широкой общественности стали известны подробности.

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Проведя первые эксперименты, военные Америки решили собрать гораздо более масштабный кластер из консолей. Его рабочее название «Condor Cluster» и на тот период времени это был 33-ий по вычислительной мощности мировой суперкомпьютер.

Сразу три причины сделали возможным такую компоновку: доступный и простой товар в качестве вычислительного ядра (игровая приставка); консоли отлично подходят для решения графических задач; дешевизна приставок Play Station 3.

Изначально военному ведомству было выделено примерно по 10 тысяч долларов на каждый «узел-модуль» суперкомпьютера, а тогдашние цены на консоли ограничивались на уровне в 400 долларов. Эта финансовая выгода очень быстро стала главной темой разработки, а о безопасности как-то никто и не подумал.

После того, как суперкомпьютер из приставок был собран и начал работать, начались и первые проблемы. Под управлением Linux приставки Play Station 3 работали отменно, но выяснилось, что они настолько уязвимы перед внешними атаками, что все вычислительные проекты были немедленно прекращены. Хотя именно для обработки и анализа графики высокой четкости (например, со спутниковых снимков) такой вариант суперкомпьютера стал практически идеальным решением (но с существенным изъяном).

В своей окончательной версии «Condor Cluster» содержал 1800 игровых консолей и 90 серверов для синхронизации, а общая производительность такого суперкомпьютера составила значительные 500 терафлопс.

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