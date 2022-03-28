Компания «Яндекс» сообщила о том, что запускает свой собственный бренд мобильных аксессуаров «Commo», который пока что предложит покупателям зарядки и чехлы для смартфонов, кабели передачи информации и другие «полезности».
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Товары новой торговой марки «Commo» уже продаются на маркет-плейсе родительской компании, а особое внимание на старте продаж решили уделить зарядным устройствам модели Commo Compact Charger 3.0 для реализации технологии быстрой зарядки с совместимостью с большинством современных мобильных девайсов.
Утверждается также, что в новых зарядниках реализованы каскады защиты от скачков напряжения и стоят датчики, сигнализирующие о перегреве устройства.
Официальные представители «Яндекс» заявили, что вся сборка организована на базе китайских предприятий, а вот за дизайн и другие потребительские характеристики отвечают российские специалисты. Также в России все образцы подвергаются тестированию перед выходом товаров в торговые сети. Адекватность уровня цен пока что оценить сложно.