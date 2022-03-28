Хакерская группировка Anonymous продолжает атаковать или пытаться атаковать многие из государственных учреждений России уже почти месяц. Теперь в планах кибер-преступников произошли изменения – они заявили о том, что под ударом все компании, которые продолжают бизнес в РФ и не готовы покидать российский рынок.
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«Уходите сейчас же из России! Мы ждем 48 часов или вы станете нашей следующей целью» - примерно с таким ультиматумом выступили Anonymous в адрес крупных коммерческих компаний, среди которых можно выделить отельеров из Marriot, кулинаров из Subway и бургер-мейкеров из Burger King.
Прошло еще несколько дней, и вот ребята из Burger King выступили с ответным обращением к хакерам, назвав их «онанимусами» и сказав, что благополучие сотрудников и членов их семей, которые трудятся на компанию (а это без малого 50 000 человек) для бургер-мейкеров гораздо важнее, чем «угрозы» хакеров.
С особым цинизмом ребята из Burger King заметили, что если бы «онанимусы» реально хотели навредить компании, то придумали бы способ вернуть в Россию сеть Макдональдс.