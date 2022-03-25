Новый электро-паркетник Foxtron Model С будет преодолевать планку скорости в 100км/ч всего за 3,7 секунды.

Тема электромобилей продолжает будоражить умы и сердца крупных производителей высокотехнологичного оборудования по всему миру.

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Вот и компания Foxconn, известная, прежде всего, своим сотрудничеством с Apple, объявила о том, что уже в конце 2022 года начнет массовое производство электрических семиместных кроссоверов собственной разработки. В планах компании релиз седана и даже автобуса.

Новый электро-паркетник Foxtron Model С (привет, Тесла) будет преодолевать планку скорости в 100км/ч всего за 3,7 секунды при немалых габаритах кузова. Длина будущего автомобиля составит 4630 мм при средней колесной базе в 2860 мм. Заранее сообщается, что покупатели смогут заказать версию для 7 человек (схема рассадки 2+3+2). А топовое авто с полным приводом получит силовой привод мощностью почти 400 лошадиных сил.

На начало года представители компании Foxconn заявляли о том, что им удастся удержать цену кроссовера в рамках 35-37 тысяч долларов, но последние мировые события явно свидетельствуют о том, что это малореалистичные ценовые планы. Подорожали практически все компоненты, входящие в состав электромобилей, большинство мировых концернов, выпускающих авто на батарейках, успели уже неоднократно объявить о повышении цены на свои изделия.

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