Тема электромобилей продолжает будоражить умы и сердца крупных производителей высокотехнологичного оборудования по всему миру.
реклама
Вот и компания Foxconn, известная, прежде всего, своим сотрудничеством с Apple, объявила о том, что уже в конце 2022 года начнет массовое производство электрических семиместных кроссоверов собственной разработки. В планах компании релиз седана и даже автобуса.
Новый электро-паркетник Foxtron Model С (привет, Тесла) будет преодолевать планку скорости в 100км/ч всего за 3,7 секунды при немалых габаритах кузова. Длина будущего автомобиля составит 4630 мм при средней колесной базе в 2860 мм. Заранее сообщается, что покупатели смогут заказать версию для 7 человек (схема рассадки 2+3+2). А топовое авто с полным приводом получит силовой привод мощностью почти 400 лошадиных сил.
На начало года представители компании Foxconn заявляли о том, что им удастся удержать цену кроссовера в рамках 35-37 тысяч долларов, но последние мировые события явно свидетельствуют о том, что это малореалистичные ценовые планы. Подорожали практически все компоненты, входящие в состав электромобилей, большинство мировых концернов, выпускающих авто на батарейках, успели уже неоднократно объявить о повышении цены на свои изделия.