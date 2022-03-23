Еще в начале весны представители сервиса доставки «Яндекс Еда» сообщили пользователям о том, что как результат хакерской атаки произошла значительная утечка данных о пользователях сервиса.
Как сообщает Forbes, в интернете теперь существует целый сайт, на котором топографическая карта с адресными отметками о почти 60 тысячах клиентов сервиса доступна желающим.
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Информация о пользователях довольно подробная – помимо адреса и ФИО указаны номера их телефонов. А также адреса электронной почты и даже подробности заказов.
На «пиратской карте» даже реализована функция поиска по номеру мобильного клиента или по фамилии. Забавно, что на карту нанесены и пользователи, реально проживающие в других государствах. Речь идет о гражданах Казахстана и Белоруссии.
Официальные представители «Яндекс Еды» знают о появление ресурса с картой, но не хотят давать никаких комментариев по ситуации, заявляя что «идет проверка актуальности данных».
В любом случае тем, кто часто пользуется указанным сервисом лучше дополнительно позаботиться о своей безопасности – сменить пароли и платежные данные.