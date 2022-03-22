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Продуктовые магазины «Лента» отказываются выдавать бумажные чеки из-за подорожания тонера и бумаги
Официальные лица «Ленты» сообщают нам о том, что это сделано исключительно из экологических соображений, тем самым мы все вместе спасем леса, и птиц, и горы. Да и вообще все.
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Покупатели магазинов и гипермаркетов «Лента» по всей стране столкнулись с очередной «инновацией» продуктового гиганта. Теперь при совершении покупки клиенту, скорее всего, не выдадут бумажный чек.

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Официальные лица «Ленты» сообщают нам о том, что это сделано исключительно из экологических соображений, тем самым мы все вместе спасем леса, и птиц, и горы. Да и вообще все. Сказать правду о том, что цены на кассовую бумагу и чернила для кассовых аппаратов взлетели за последние 3 недели почти на 300% владельцы «Ленты» почему-то стесняются.

Теперь все фискальные документы о покупках приходят на адрес электронной почты, привязанный к карте постоянного клиента или в приложение для смартфона.

Особенно новшество оценили пенсионеры, которые не в ладах с техникой. Понять во время расчета на кассе что и сколько стоит теперь решительно невозможно. Это открывает ранее невиданные возможности наживы любителям поиграть в игру "ой, это был старый ценник".

Возможность получить бумажный чек номинально существует, но об этом нужно заранее предупреждать кассира, который резко превращается в «тетерева» и талдычит как заведенный «ищите чеки в приложении». Некоторым покупателям приходится по 3-4 раза повторять свою просьбу о выдаче чека и даже привлекать в помощь администраторов магазинов.

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#санкции #санкции против россии #лента #продукты
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