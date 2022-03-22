Скажем прямо – пока что полноценной замены рекламной площадке YouTube нет.

Вот уже более 2-х недель российские рекламодатели не могут размещать свои ролики на YouTube. Примерно половина всех рекламных бюджетов приходилась именно на этот видеохостинг, который позволял делать короткие рекламные интеграции в любых роликах, созданных подключенными к рекламной сети авторами.

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Какая же альтернатива осталась у компаний, чья успешная коммерческая деятельность напрямую зависит от рекламного продвижения?

Скажем прямо – пока что полноценной замены рекламной площадке YouTube нет. Часть рекламных бюджетов ушла во «Вконтакте», часть обосновалась на ресурсах «Яндекса», но большинство тех, кто регулярно размещал рекламу западном видеохостинге просто пока не знают, что им делать.

По оценкам экспертов, за 2021 год рынок онлайн-рекламы составил 33 миллиарда рублей, это примерно в 5 раз меньше, чем было потрачено на рекламу на ТВ и в 2 раза больше, чем стоила реклама в газетах и на радио. Пока что ни RuTube, ни другие отечественные площадки не могут конкурировать в плане монетизации рекламы с западными аналогами, а на то, чтобы довести до ума все алгоритмы, потребуется как минимум 2-3 месяца напряженной работы.

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