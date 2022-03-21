Разрешение «серого» или говоря точнее «параллельного импорта» по замыслам ФАС может и должно полностью отразить негативный эффект от западных санкций и избавить жителей России от такого понятия как «дефицит» навсегда.
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Еще до весны 2022 года ФАС боролась с «серым» импортом всеми силами, партии товаров и электроники, не имеющие подтверждающих документов от правообладателей, чуть ли не каждый арестовывали на таможне, то теперь предлагается отменить запрет на «серые» поставки.
В чем суть? Ранее на импорт в РФ любого товара было необходимо получать разрешение правообладателя торговой марки. То есть, чтобы ввести в страну, например, партию видеокарт Nvidea необходимо было сначала получить на это разрешение у компании-производителя и уже потом с учетом всех наценок продавать эти карты конечным потребителям.
Сейчас же ФАС фактически нивелирует защиту товарных знаков тех компаний, которые присоединились к санкциям. Можно ввозить в страну любые товары любых торговых марок, это действительно решающая мера в борьбе с дефицитом электроники и других зарубежных товаров в России.
О пользе такого решения уже высказались крупнейшие ритейлеры страны, это приведет к взрывному росту торговли между соседними с РФ странами, имеющими с ней общую границу, а потребители только порадуются возвращению товаров на полки магазинов.