Как только в СМИ попали первые кадры россиян в желтом на борту МКС, поднялся скандал – западные «профессиональные» журналисты стали наперебой утверждать, что это такой «космический протест», ведь форма космонавтом перекликается с флагом Украины.

В составе 67-мой по счету экспедиции на МКС в этот раз оказалось сразу три выпускника МГТУ им. Баумана, именно поэтому стартовавшую экспедицию космонавтов в народе прозвали «Бауманским экипажем». Отмечается, что такое совпадение случилось впервые за всю историю космоса на планете Земля - все члены экипажа россияне и все учились в одном и том же высшем учебном заведении.

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Чтобы еще больше подчеркнуть отсылку к своей альма-матер, космонавты выбрали для нахождения на МКС ярко желтый цвет комбинезонов согласно эмблеме учебного заведения.

Как только в СМИ попали первые кадры россиян в желтом на борту МКС, поднялся скандал – западные «профессиональные» журналисты стали наперебой утверждать, что это такой «космический протест», ведь форма космонавтом перекликается с флагом Украины.

Можно подумать, что у украинцев монополия на желтый оттенок с голубыми вставками. Но такого простого объяснения никому не нужно, пришлось всем официальным лицам и в «Роскосмосе» и в «Бауманке» отдельно комментировать выбор цвета для формы космонавтом и приводить другие доводы о том, что решения по комбинезонам и их цвету принимались задолго до старта и причин менять что-либо у команды нет.

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