РБК цитирует слова господина Рогозина – «Куру будет наверное законсервирован навечно. Он нам не нужен фактически. Нам не нужны ненадежные партнеры, мы отказываемся с ними работать в будущем».

С большой долей вероятности в недрах управленческой верхушки корпорации «Роскосмос» принято решение полностью отказаться от стартового стола ракет «Союз» на космодроме Куру на территории Французской Гвианы.

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При этом уход российской космонавтики с этой стартовой площадки будет носить не временный характер, а произойдет навсегда, без возможности возвращения.

РБК цитирует слова господина Рогозина – «Куру будет наверное законсервирован навечно. Он нам не нужен фактически. Нам не нужны ненадежные партнеры, мы отказываемся с ними работать в будущем».

Конечно, фраза о ненадежности партнеров относилась в первую очередь к европейским «космическим» функционерам, ведь именно они стали первопричиной мгновенного отказа от ранее запланированных запусков и от совместных миссий, планировавшихся несколько лет.

Сейчас с космодрома Куру вывезены все российские специалисты, последние 50 человек покинули Гвиану 3 марта. В их число входят не только разные работники технических служб, но и весь стартовый расчет контроля пуска кораблей «Союз» в полном составе.

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