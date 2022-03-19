Как сообщают в корпорации «Роскосмос», теперь все новые полеты космических ракет модели «Союз-2» будут выполняться на высокоэффективном топливе нового типа, которое получило название «нафтил». Никакого больше керосина в российских ракетах!
реклама
Переходной процесс на новейшее топливо был запущен еще осенью 2021 года. С этого времени проходили многочисленные государственные испытания нафтила, разрабатывали новые методы работы с ним и модернизировались заправочные комплексы наземных служб, обучался персонал, в том числе и новым требованиям по безопасной работе с нафтилом.
Отдельно было произведено очищение и осушение топливных емкостей от старого топлива. Перед заполнением их нафтилом весь керосин был выкачан и отправлен обратно поставщикам, а внутренние полости были вычищены с помощью продувки азотно-воздушной смесью, оптимальной по составу с точки зрения соотношения в ней газов.
Следом произошел комплексный перевод всего стартового комплекса на нафтил, что позволит совершать полеты в космос и осуществлять доставку полезных грузов гораздо дешевле, чем ранее.