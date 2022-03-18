Теперь мировой рынок неона разделят Китай и России, если производители электроники не захотят его покупать - ну что ж, вспомним всем миром, как делать вычисления на логарифмической линейке.

Ведущие чип-мейкеры мира заявили о том, что запасы неона неумолимо сокращаются, а новых поставок все нет. Основные заводы в Одессе и Мариуполе остановлены, а контракты с Россией и Китаем еще только предстоит согласовать по новым, выросшим уже в 10 раз, ценам.

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«Выключение» украинских поставщиков неона, обеспечивающих долю в 55% всего мирового рынка, существенно сказалось на ценах. Теперь китайцы просят по 2500 тыс. долларов за куб газа и это только начало подорожания.

Как известно, неон – это побочный продукт сталеплавильного производства. Украинские заводы «Ингаз» и «Криоин» просто очищали газ, закупаемый у РФ, чего больше делать не смогут.

Теперь мировой рынок неона разделят Китай и России, если производители электроники не захотят его покупать - ну что ж, вспомним всем миром, как делать вычисления на логарифмической линейке.

Умные китайские товарищи заранее понимали, что дефицит неона рано или поздно наступит. За последние 10 лет Китай нарастил производственные мощности газа, что позволит ему полностью закрыть квоту по потреблению внутри страны и еще останется для экспорта.

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