Авторитетные отраслевые издания Америки в унисон заявляют о том, что практически 95% всех (!) будущих ядерных энергетических проектов зависят от топлива, производимого в России. Ни одна другая страна в мире не занимается обогащением урана, США практически перестала это делать и теперь полностью зависит от благосклонности российских поставщиков.
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Будущее большинства проектов ядерной отрасти находится буквально на волоске из-за угрозы прекращения поставок обогащенного урана из РФ. Ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе решить вопрос с поставками или получить обогащенный уран своими силами американцы не в состоянии. Многие эксперты заявляют о том, что ядерная энергетика Америки может и вовсе рухнуть.
Единственный завод в США, способный самостоятельно обогащать уран, способен выдавать 5%-ное содержание урана-235, этого хватает для нынешних реакторов. Но для будущих эффективных ядерных проектов требуется топливо с 20%-ным содержанием урана-235. Развернуть в обозримом будущем масштабное производство силами американских специалистов невозможно, даже если учесть, что для реализации такого проекта найдутся деньги и кадры.
Сейчас ситуация такова – все, чем может гордиться Америка, это проекты «в бумаге».
Высока вероятность того, что из-под санкций ядерное топливо выведут совсем скоро, но вот захочет ли Россия снова его продавать – большой вопрос.