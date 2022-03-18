Брали парни не абы какие «затычки», а прям таки модели 3060 Ti, которые на тот момент продавались ритейлером по ценам выше 200 тысяч рублей

Core i3 на треть подешевел в Ситилинке

Core i3 на треть подешевел в Ситилинке

Трудные времена в цифровой индустрии России приводят многих к мысли, что неплохо было бы вспомнить «старые добрые» приемы, чтобы немного улучшить своё материальное положение.

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Так, по сообщениям новостников из Mash, двое предприимчивых кладовщиков крупного сортировочного подмосковного центра Wildberries похитили более 20 видеокарт производства Nvidia.

Брали парни не абы какие «затычки», а прям таки модели 3060 Ti, которые на тот момент продавались ритейлером по ценам выше 200 тысяч рублей, в общей сложности «кооператоры» причинили ущерб на 4 миллиона рублей одним махом.

Парни взломали сейф на складе Wildberries в Подольском районе, придумав легенду о «сборке заказа для крупного онлайн-клиента», и цинично украли видеокарты.

Конечно же, в процессе преступления ребята засветились на всех без исключения камерах видеоконтроля. Также на видео попало и то, как практически в голливудском стиле парни скинули добычу в окно и прямиком понесли трофеи в ближайшую скупку.

Предпринимательская жилка молодцев не давала им покоя – чтобы «прощупать» рынок ребятки загнали первую 3060 Ti владельцу ломбарда всего за 60 тысяч рублей, сделали «тестовую» продажу.

Впрочем, даже одной видеокарты от подозрительного продавца хватило владельцу ломбарда, чтобы заподозрить неладное и обратиться в органы правопорядка.

Сейчас «удачливые» поклонники продукции Nvidia задержаны, а похищенные карты возвращены магазину.

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