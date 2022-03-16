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DeepDeep За пост начислено вознаграждение
В России появился робот-тренажер для стоматологов с "умной челюстью"
Основная функциональная часть робота – «умная челюсть», которая снабжена датчиками и сенсорами, определяющими правильность манипуляций «врача».
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Компания из Перми выполнила дизайн и разработку робота, похожего на человека, с помощью которого можно эффективно обучать студентов медицинских учреждений разного уровня правильно диагностировать и проводить лечение зубов практически любой сложности.

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Основная функциональная часть робота – «умная челюсть», которая снабжена датчиками и сенсорами, определяющими правильность манипуляций «врача».

Например, можно отследить прилагаемое студентом-стоматологом давление на челюсть, контролировать температуру в точке соприкосновения бормашины с зубом и многое другое.

Если какие-то действия выполняются неправильно, то звучит звуковое предупреждение и соответствующая голосовая команда, определяющая конкретную ошибку, которую допустил будущий стоматолог.

Также к особенностям робота можно отнести дисплей с основными «жизненными» показателями механического пациента, которые также необходимо контролировать и немедленно прервать лечение в случае превышения допустимых значений пульса и артериального давления.

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#робот #стоматология
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