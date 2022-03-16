Компания из Перми выполнила дизайн и разработку робота, похожего на человека, с помощью которого можно эффективно обучать студентов медицинских учреждений разного уровня правильно диагностировать и проводить лечение зубов практически любой сложности.
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Основная функциональная часть робота – «умная челюсть», которая снабжена датчиками и сенсорами, определяющими правильность манипуляций «врача».
Например, можно отследить прилагаемое студентом-стоматологом давление на челюсть, контролировать температуру в точке соприкосновения бормашины с зубом и многое другое.
Если какие-то действия выполняются неправильно, то звучит звуковое предупреждение и соответствующая голосовая команда, определяющая конкретную ошибку, которую допустил будущий стоматолог.
Также к особенностям робота можно отнести дисплей с основными «жизненными» показателями механического пациента, которые также необходимо контролировать и немедленно прервать лечение в случае превышения допустимых значений пульса и артериального давления.