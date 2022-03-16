На первоначальном этапе доступ к «суперсовременной отечественной социальной сети» предоставят самым популярным блогерам и контент-мейкерам, а примерно в апреле 2022 года зарегистрироваться сможет любой желающий.

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Новость как она есть – примерно через 11 дней (но это не точно) начнет функционировать новая социальная сеть под названием «Россграм», которая, по замыслам создателей, должна полностью заменить для российских пользователей популярный сервис от Meta.

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У истоков начинания стоит некий господин Зобов, который пока что может похвастаться лишь тем, что учился на одном курсе с самим Дуровым (наверное, это ему поможет).

Одновременно, как утверждается, 28 марта 2022 года будут запущены десктоп-версия и приложения для популярных мобильных операционных систем.

На первоначальном этапе доступ к «суперсовременной отечественной социальной сети» предоставят самым популярным блогерам и контент-мейкерам, а примерно в апреле 2022 года зарегистрироваться сможет любой желающий.

Помимо привычного функционала, владельцам страниц будут доступны и многочисленные инструменты монетизации своего контента, то есть в перспективе новинка сможет полностью заменить «Instagram», только без необходимости пользоваться сервисами VPN и испытывать прочие неудобства.

Остается только пожелать современным визионерам российской IT-отрасли успехов и ждать, чем в итоге окажется этот проект – дешевым пиаром или стоящим ресурсом.

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