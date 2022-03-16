Новость как она есть – примерно через 11 дней (но это не точно) начнет функционировать новая социальная сеть под названием «Россграм», которая, по замыслам создателей, должна полностью заменить для российских пользователей популярный сервис от Meta.
реклама
У истоков начинания стоит некий господин Зобов, который пока что может похвастаться лишь тем, что учился на одном курсе с самим Дуровым (наверное, это ему поможет).
Одновременно, как утверждается, 28 марта 2022 года будут запущены десктоп-версия и приложения для популярных мобильных операционных систем.
На первоначальном этапе доступ к «суперсовременной отечественной социальной сети» предоставят самым популярным блогерам и контент-мейкерам, а примерно в апреле 2022 года зарегистрироваться сможет любой желающий.
Помимо привычного функционала, владельцам страниц будут доступны и многочисленные инструменты монетизации своего контента, то есть в перспективе новинка сможет полностью заменить «Instagram», только без необходимости пользоваться сервисами VPN и испытывать прочие неудобства.
Остается только пожелать современным визионерам российской IT-отрасли успехов и ждать, чем в итоге окажется этот проект – дешевым пиаром или стоящим ресурсом.