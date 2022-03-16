Европейское космическое агентство совместно со специалистами «Роскосмоса» уже несколько лет работали над реализацией миссии «ExoMars-2022». Цель – поиск жизни на Марсе!
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Работа была поделена следующим образом: специалисты Европы ответственны за марсоход и перелетный модуль, а российские специалисты сконструировали и изготовили посадочную платформу и десантный модуль. В состав комплекса также входит бур для взятия проб грунта, способный работать на глубине до 3 метров, а также специальная система хранения проб, защищенная от воздействия поверхностной радиации Марса.
Старт программы был запланирован на сентябрь 2020 г. Для реализации миссии планировалось использовать всем известную и зарекомендовавшую себя ракету-носитель «Протон-М», которая в настоящий момент прошла все проверки и погружена в специализированные вагоны для транспортировки на Байконур, но пока никуда не отправлена, так как в ЕКА ранее объявили о том, что будут соблюдать жесткие санкции против России и готовы пожертвовать всеми своими проектами. Официальных комментариев пока нет, как и понимая того, что теперь будет с программой «ExoMars-2022».