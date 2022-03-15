Такой вариант действительности возможен, если к моменту запуска новинки мир будет по-прежнему яростно враждебен к России, заявляет Рогозин.

Глава «Роскосмоса» сделал еще несколько заявлений на фоне мирового тренда ненависти ко всему русскому. Так, господин Рогозин считает, что новая орбитальная космическая станция, которую строят взамен устаревшей практически по всем параметрам МКС, может быть перепрофилирована с мирного использования на военные нужды.

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Такой вариант действительности возможен, если к моменту запуска новинки мир будет по-прежнему яростно враждебен к России, заявляет Рогозин.

По планам создателей, новая станция начнет строиться на орбите уже в 2025 году. Именно на этот срок была запланирована дата запуска основного модуля новой станции, вокруг которого будет происходить наращивание все структуры комплекса в целом.

У новой станции есть имя – РОСС. Пока что так звучит аббревиатура от «служебной» станции российского производства, находящейся постоянно на орбите. Пока четкого решения по вопросу замены МКС именно этой разработкой не принято, но все к тому идет.

Планируется, что РОСС будет принимать космонавтов лишь время от времени, а не служить постоянной международной базой, принимая «гостей» круглый год, как это заведено сейчас на МКС.

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