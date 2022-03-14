В самое ближайшее время все ссылки на доступ к софту будут удалены, текущие версии продолжат работать какое-то время.
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Официально о закрытия приложения YouTube Vanced было заявлено 14 марта 2022 года. Это популярнейшее решение позволяло смотреть ролики на YouTube без рекламы, что для многих пользователей было крайне важным. Это была своего рода «альтернативная» версия подписки «Премиум», в функционал которой также входят возможности по отключению рекламных роликов и фоновому проигрыванию видео.
Энтузиасты, разработавшие Vanced, прекращают поддержку своего творения и крайне сожалеют о том, что им пришлось пойти на столь радикальный шаг, несмотря на армию поклонников данного приложения в мире.
Авторы приложения утверждают, что причиной запрета YouTube Vanced стало огромное юридическое давление на разработчиков и сотрудников, занятых в проекте, которое грозило им реальными проблемами. Далее на тему того, кто и почему разрушил столь успешный проект, официальные представители Vanced решили не распространяться.