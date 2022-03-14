Еще совсем недавно официальные представители корпорации заявляли о том, что временно останавливают продажи своих продуктов и технологий в РФ.

Если верить заявлениям госпожи министра экономики «полупроводникового» острова Тайвань, компания ASUS в срочном порядке разрабатывает планы эвакуации сотрудников и техники из России. Вероятность полного ухода с российского рынка крайне высока.

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По итогам 2021 года корпорация ASUS стала второй в РФ по размеру прибыли, бизнес тайванцев в России неподражаемо успешен, а за успехами компании на мировом рынке следит, пожалуй, каждый образованный житель полуострова.

Еще совсем недавно официальные представители корпорации заявляли о том, что временно останавливают продажи своих продуктов и технологий в РФ. Тогда такой шаг напрямую связывали с существенными колебаниями курса валют, сотрудники российского представительства напрямую заявляли о том, что ждут стабилизации курса рубля и новых ценников.

И вот новые заявления. Почему вдруг появились спекуляции на тему ухода ASUS из РФ и почему они прозвучали не из уст официальных представителей компании, а сама министр экономики решила спекулировать всеми этими «возможно», «не исключено» и прочими словами вполне понятно. Компании, не поддержавшие мировой флешмоб по массовому уходу из России подвергаются существенному давлению со стороны США. Даже китайские компании вынуждены уменьшить свои продажи, что уж говорить о Тайване, опекаемом Америкой.

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